Форвард «Ланса» Ганаго может усилить «Спартак»

Нападающий «Ланса»попал в серу интересов московского «Спартака», сообщает La Voix du Nord

По информации источника, 23-летний камерунский футболист ведёт переговоры с представителями российского клуба, стороны обсуждают финансовые условия контракта.

Отмечается, что переход в «Спартак» не является приоритетным вариантом для Ганаго. Футболист намерен проявить себя в «Лансе» и добиться с клубом больших успехов. Также в услугах нападающего заинтересованы «Галатасарай» и «Олимпиакос».

Ганаго выступает за «Ланс» с 2019 года. В текущем розыгрыше Лиги 1 форвард трижды выходил на замену после 75-й минуты и не отметился результативными действиями.

Ганаго забил 5 голов в 28 матчах чемпионата Франции в прошлом сезоне.