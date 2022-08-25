Шалимов: Федуну не повезло не найти своего Гинера

Бывший футболист «Спартака» и сборной Россиипрокомментировал уходс поста президента московского клуба.

«Мне кажется, его нужно сравнивать с владельцем "Краснодара" Галицким. Это два владельца, которые давали свои деньги. Федун много лет искал управленца на позицию, которую сейчас как раз занимает Гинер в ЦСКА. И не нашел. Ошибок было много. Таких управленцев, как Гинер, немного.

Если ты Галицкий, который появляется на тренировках, участвует в селекции, по три или четыре часа просматривает игрока, то да. Не думаю, что Федун смотрит игрока по четыре часа и выбирает одного, второго, третьего.

Федуну не повезло не найти своего Гинера. Сколько чемпионатов ЦСКА при нем выиграл, тренеров не так много было. Нужен был управленец, который хорошо распоряжался бы деньгами владельца и занимался селекцией, поисками тренера, выстроил всю структуру. Может быть, Федуну и не дано было искать футболистов, селекцией заниматься», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Напомним, Леонид Федун сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского «Спартака» в связи с выходом из состава акционеров футбольного клуба.

Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% акций «Спартака», а также стадион клуба «Открытие Банк Арену».