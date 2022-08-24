Источник: Принято решение о создании Лиги Содружества

На форуме «Содружество», который проходит в Евпатории, было объявлено о создании футбольной, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Конспекты Заяева»

В турнире примут участие команды из «ЛНР», «ДНР», Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, Республики Крым и города Севастополь.

В ходе этого мероприятия исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов также заявил, что клубы Крыма примут в Первую лигу в случае выполнения условий лицензирования.

Ранее УЕФА выступил против перехода крымских клубов в российский футбол. Регион считается «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.