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    Источник: Принято решение о создании Лиги Содружества

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    На форуме «Содружество», который проходит в Евпатории, было объявлено о создании футбольной Лиги Содружества, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал «Конспекты Заяева»

    Наиль Измайлов
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    Наиль Измайлов

    В турнире примут участие команды из «ЛНР», «ДНР», Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, Республики Крым и города Севастополь.

    В ходе этого мероприятия исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов также заявил, что клубы Крыма примут в Первую лигу в случае выполнения условий лицензирования.

    Ранее УЕФА выступил против перехода крымских клубов в российский футбол. Регион считается «специальной зоной» для футбольных целей до дальнейшего уведомления.

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