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    Федун попрощался со «Спартаком»: Вот и закончилась эта удивительная история

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    Бывший владелец московского «Спартака» Леонид Федун попрощался с командой. Клуб и стадион выкупила компания «Лукойл», а Федун сложил свои полномочия.

    Леонид Федун
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    Леонид Федун

    «Дорогие болельщики! Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче "Спартака", я и представить не мог, что буду 18 лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются.

    Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол.

    Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании "Лукойл" за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как "Спартак". Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед!

    P. S. Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мою помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды "Спартак". Вперёд, красно-белые! К новым титулам!» — приводит слова Федуна официальный сайт «Спартака».

  • Федун ушел с поста президента «Спартака»
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    • Федун пришел в «Спартак» в 2004 году, приобретя контрольный пакет акций клуба. При нем «красно-белые» один раз выиграли чемпионат России, становились обладателем Кубка и Суперкубка России.

    Ранее СМИ сообщали, что заменить Федуна во главе «Спартака» может экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц или вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын.

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