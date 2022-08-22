Федун ушел с поста президента «Спартака»

сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров московского «Спартака» в связи с выходом из состава акционеров футбольного клуба, сообщает Telegram‑канал компании «Лукойл».

Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена». Как отмечается, Федун не будет принимать участие в управлении клубом.

«"Лукойл" высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями "Спартака", тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков»,- говорится в заявлении.

Напомним, что Леонид Федун руководил московским «Спартаком» с 2004 года.