Федун ушел с поста президента «Спартака»

Леонид Федун Фото: globallookpress.com
Ранее стало известно, что компания «Лукойл» приобрела 100% клуба, а также стадиона «Открытие Банк Арена». Как отмечается, Федун не будет принимать участие в управлении клубом.
«"Лукойл" высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями "Спартака", тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков»,- говорится в заявлении.
Напомним, что Леонид Федун руководил московским «Спартаком» с 2004 года.