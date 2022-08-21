«Краснодар» — «Оренбург»: счет матча 2:0, обзор голов

В матче 6-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Ионов прошел по левому флангу, сместился к линии штрафной и отличным ударом закрутил мяч на средней высоте под дальнюю штангу.

На 57-й минуте гости остались в меньшинстве. Брайан Мансилья грубо сыграл в борьбе за мяч с Литвиновым, за что получил второй «горчичник».

А на 66-й минуте Сперцян выполнил передачу в штрафную на ход Кордобе. Джон обыграл выскочившего навстречу голкипера, пробрасывая мимо него мяч, затем сделал небольшую паузу и пробил бьёт низом по воротам, дождавшись, пока Павловец проскочит вперёд и не сможет остановить этот удар.