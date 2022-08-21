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    «Краснодар» в большинстве обыграл «Оренбург»

    «Краснодар» — «Оренбург»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 6-го тура чемпионата России «Краснодар» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» со счетом 2:0.

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    Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Ионов прошел по левому флангу, сместился к линии штрафной и отличным ударом закрутил мяч на средней высоте под дальнюю штангу.

    На 57-й минуте гости остались в меньшинстве. Брайан Мансилья грубо сыграл в борьбе за мяч с Литвиновым, за что получил второй «горчичник».

    А на 66-й минуте Сперцян выполнил передачу в штрафную на ход Кордобе. Джон обыграл выскочившего навстречу голкипера, пробрасывая мимо него мяч, затем сделал небольшую паузу и пробил бьёт низом по воротам, дождавшись, пока Павловец проскочит вперёд и не сможет остановить этот удар.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Оренбург 2:0
    Краснодар: Borodin S., Chernikov A. (Isaenko O., 79'), Cordoba J. (Manelov I., 73'), Ionov A. (Samko V., 79'), Krivtsov N. (Banjac M., 62'), Olusegun O., Pantaleao K. (Litvinov V., 46'), Ramirez C., Safonov M., Spertsyan E., Volkov S. Оренбург: Ayupov T., Gojkovic R., Goshev E., Khotulev D., Mansilla B., Marin J., Pavlovets A., Pechenin K. (Stamatov M., 80'), Poluyakhtov V. (Sivakov M., 79'), Titkov N. (Kovalev Y., 60'), Vera L. Предупреждения: Gojkovic R. (10'), Mansilla B. (40'), Ayupov T. (55'), Mansilla B. (57'), Krivtsov N. (61'), Banjac M. (67')
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