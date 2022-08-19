ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сильвио БерлускониПодъем «Монцы». Новый проект Берлускони может удивить всю Италию
  • 12:51
    • Дзюба успешно прошел медосмотр в «Адана Демирспор»
  • 12:38
    • СМИ: Норвегию могут отстранить от Олимпийских игр
  • 12:28
    • «Болонья» заинтересовалась полузащитником «Динамо»
  • 10:19
    • Вингер ПСВ Эйндховен стал трансферной целью «МЮ»
  • 10:09
    • Защитник «Вильярреала» близок к переходу в «Барселону»
    Все новости спорта

    Сергеев прокомментировал предстоящий матч с «Торпедо»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Торпедо
    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев дал интервью в преддверии матча с «Торпедо» в 6 туре РПЛ, который состоится 21 августа.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Следующий матч у "Зенита" с "Торпедо"? Ха-ха, в "Торпедо" у меня много друзей. Мы встретимся с ними после матча, пообщаемся. Ну а на поле друзей нет, нам обязательно надо выиграть.

    Поменялось многое — и в команде, и в руководстве. Кто не меняется, так это Артём Самсонов. Когда я пришёл в "Торпедо", он уже был там. Мы с ним до сих пор хорошо общаемся — созваниваемся, списываемся. Я ему говорю: "Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в ближайшем матче с 'Зенитом'. Это так, в шутку, конечно.

    Слежу ли я за игрой 'Торпедо'? Периодически смотрю, видел их последний матч, в котором они проиграли 'Оренбургу'. Раненый зверь опасен. Нам не надо думать о том, что 'Торпедо' сейчас внизу таблицы. Важно самим показать хорошую игру.

    На кого из игроков 'Торпедо' стоит обратить особое внимание? На Самсонова (улыбается). Ну и вообще там много опытных игроков — Рязанцев, Лебеденко, Смольников. Это футболисты, поигравшие на очень хорошем уровне. Но обращать внимание лучше не на кого-то, а на команду в целом. Молодые ребята рядом с опытными тоже растут", — приводит слова Сергеева официальный сайт "Зенита".

    "Зенит" идет вторым в турнирной таблице РПЛ с 11 очками на счету.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Крылья» порадуют болельщиков победой
  • «Крылья Советов» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Одержит ли «Севилья» первую победу в Ла Лиге?
  • «Севилья» — «Вальядолид». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Одержит ли «Лион» вторую победу в чемпионате?
  • «Лион» — «Труа». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Севилья — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лион — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Боруссия М — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.47
  • Прогноз на матч Усик — Джошуа
  • Бокс
  • Завтра в 23:59
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры