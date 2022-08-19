Сергеев прокомментировал предстоящий матч с «Торпедо»

Нападающий «Зенита»дал интервью в преддверии матча с «Торпедо» в 6 туре РПЛ, который состоится 21 августа.

«Следующий матч у "Зенита" с "Торпедо"? Ха-ха, в "Торпедо" у меня много друзей. Мы встретимся с ними после матча, пообщаемся. Ну а на поле друзей нет, нам обязательно надо выиграть.

Поменялось многое — и в команде, и в руководстве. Кто не меняется, так это Артём Самсонов. Когда я пришёл в "Торпедо", он уже был там. Мы с ним до сих пор хорошо общаемся — созваниваемся, списываемся. Я ему говорю: "Не расстраивайся, голы и победы придут, но не в ближайшем матче с 'Зенитом'. Это так, в шутку, конечно.

Слежу ли я за игрой 'Торпедо'? Периодически смотрю, видел их последний матч, в котором они проиграли 'Оренбургу'. Раненый зверь опасен. Нам не надо думать о том, что 'Торпедо' сейчас внизу таблицы. Важно самим показать хорошую игру.

На кого из игроков 'Торпедо' стоит обратить особое внимание? На Самсонова (улыбается). Ну и вообще там много опытных игроков — Рязанцев, Лебеденко, Смольников. Это футболисты, поигравшие на очень хорошем уровне. Но обращать внимание лучше не на кого-то, а на команду в целом. Молодые ребята рядом с опытными тоже растут", — приводит слова Сергеева официальный сайт "Зенита".

"Зенит" идет вторым в турнирной таблице РПЛ с 11 очками на счету.