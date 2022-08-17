Юрий Газинский подписал контракт с «Уралом»

Российский полузащитникстал футболистом «Урала», сообщает пресс‑служба екатеринбургского клуба.

Бывший игрок «Краснодара» перешел в «Урал» на правах свободного агента и заключил контракт на 2 года. Планируется, что 33‑летний Газинский в четверг проведет первую тренировку с основным составом «Урала».

Напомним, Газинский выступал за «Краснодар» с 2013 года. В прошлом сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2016 года Газинский вызывался в национальную команду России.

«Урал» в пяти матчах набрал одно очко и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда из Екатеринбурга встретится с клубом «Пари НН». Матч состоится 20 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.