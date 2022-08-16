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    Швец: «Ахмат» может бороться с любой командой РПЛ

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    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился мнением о ничейном исходе в матче с «Зенитом» (0:0) в рамках 3-го тура чемпионата России.

    Антон Швец
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    Антон Швец

    «"Зенит" — сильная команда, и они это доказывают. Не раз становились чемпионами. Конечно, это один из фаворитов сезона, но в то же время есть и другие команды.

    Да, наша ничья с "Зенитом" показала, что мы можем бороться не только с любой командой чемпионата, но и с ними. Футбол — это игра, в которой можно взять очки с любой командой, и поэтому мы стараемся это делать», — цитирует Швеца «Чемпионат».

    После пяти туров «Ахмат» идет на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в активе восемь баллов. В последнем матче грозненцы со счетом 3:1 одолели подмосковные «Химки», а в следующем туре сразятся на выезде с московским ЦСКА.

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