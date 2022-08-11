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    РФС огласил новую схему проведения Кубка

    Футбол Кубок России Футбол России РФС
    Российский футбольный союз утвердил формат проведения Кубка России сезона-2022/23.

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    Турнирная система основана на принципе выбывания после двух поражений («Double Elimination»). Розыгрыш Кубка России пройдет в два этапа.

    В турнире принимают участие клубы РПЛ, первой и второй лиг, а также любительские футбольные клубы. Всего в турнире примут участие 103 клуба.

    1-й этап: команды второй лиги и ЛФК играют 6 раундов (стадии с 1/256 по 1/8 финала) по кубковой системе из одного матча.

    2-й этап: 4 лучшие команды попадают в плей-офф «Путь регионов» (1/4 финала).

    Тем временем, 16 команд РПЛ разбиваются на 4 группы по 4 команды. Команды играют по круговой системе 2 круга (6 туров).

    1-2 места выходят в плей-офф РПЛ, третьи места попадают в плей-офф «Пути регионов», четвертые места выбывают.

    На каждой стадии плей-офф РПЛ проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф «Пути регионов» (вторые этапы).

    Плей-офф «Пути регионов»: 4 победителя первого этапа попадают в плей-офф «Пути регионов».

    4 команды, занявшие третьи места в группах «Пути РПЛ» принимают участие в нижней сетке плей-офф со стадии четвертьфинала.

    На каждой стадии плей-офф проигравшая команда из верхней сетки опускается в соответствующую стадию нижней сетки плей-офф (вторые этапы).

    Финал Кубка России пройдет в июне 2023 года. В нем встретятся «Победитель плей-офф РПЛ» и «Победитель плей-офф Пути регионов».

    Подробную структуру Кубка России сезона-2022/23 можно узнать здесь.

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