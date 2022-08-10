ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Беньямин ШешкоКак Роналду и Холанд привели «МЮ» к возможной покупке подростка за 50 млн фунтов
  • 12:16
    • Источник: Юрана могли уволить из «Химок» за попытку провести договорной матч
  • 12:05
    • Кукуян обслужит матч «Зенит» — ЦСКА
    Все новости спорта

    Семак: Было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с ЦСКА в пятом туре РПЛ рассказал, мешает ли его команде лимит на легионеров.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила, и пока они не создают нам проблем.

    У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях, мы можем перестраиваться по ходу матча, у нас всегда есть запасные варианты. Конечно, кадровые проблемы есть всегда.

    Жаль, что мы потеряли Клаудиньо, но это возможность для других игроков.

  • Орлов: «Зениту» стоит опасаться ЦСКА. Федотов изучил манеру игры Семака
  • Читайте по теме

    • Мы еще не определились с вратарем на игру с ЦСКА. Посмотрим, кто будет лучше готов.

    Конечно, вариант, когда Кассьерра и Сергеев могут играть вместе, возможен. Нужно думать и понимать, насколько эта связка необходима. Пока не готов сказать, готовы ли они выйти вместе и выйдут ли в таком сочетании в следующем матче», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев обыграет Эванса с разгромным счетом?
  • Рублев — Эванс. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Равный соперник — шанс для Германии?
  • Германия — Австрия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • В матче с Канадой латвийцы обречены на унижение
  • Латвия — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 10 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Эванс
  • Теннис
  • Завтра в 01:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Славия Прага
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Слайго Роверс — Викинг
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Чилич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Базель — Брондбю
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 11 августа
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры