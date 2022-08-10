Семак: Было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще

Главный тренер «Зенита»перед матчем с ЦСКА в пятом туре РПЛ рассказал, мешает ли его команде лимит на легионеров.

«Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще, но правила есть правила, и пока они не создают нам проблем.

У нас есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях, мы можем перестраиваться по ходу матча, у нас всегда есть запасные варианты. Конечно, кадровые проблемы есть всегда.

Жаль, что мы потеряли Клаудиньо, но это возможность для других игроков.

Мы еще не определились с вратарем на игру с ЦСКА. Посмотрим, кто будет лучше готов.

Конечно, вариант, когда Кассьерра и Сергеев могут играть вместе, возможен. Нужно думать и понимать, насколько эта связка необходима. Пока не готов сказать, готовы ли они выйти вместе и выйдут ли в таком сочетании в следующем матче», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 13 августа в Санкт-Петербурге, начало — в 17:00 мск.