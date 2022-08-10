Гендиректор «Рубина»: По моей информации Дзюба уйдет в иностранный клуб

Бывший форвардможет продолжить карьеру за рубежом, сообщил генеральный директор

Напомним, что ранее нападающий тренировался вместе с казанским клубом.

«Сейчас его нет в расположении "Рубина", он покинул Казань перед игрой с "Уфой". Он не обещал приехать снова.

Если приедет, то приедет, я вообще ни на что не рассчитываю, у меня есть команда, которая играет. При чем здесь Артем Дзюба?

Он приезжал поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», — заявил Сайманов ТАСС.

Ранее сообщалось, что 33-летним форвардом интересуются клубы из России, Турции и Азербайджана.