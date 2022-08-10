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    Гендиректор «Рубина»: По моей информации Дзюба уйдет в иностранный клуб

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    Бывший форвард «Зенита» Артем Дзюба может продолжить карьеру за рубежом, сообщил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Напомним, что ранее нападающий тренировался вместе с казанским клубом.

    «Сейчас его нет в расположении "Рубина", он покинул Казань перед игрой с "Уфой". Он не обещал приехать снова.

    Если приедет, то приедет, я вообще ни на что не рассчитываю, у меня есть команда, которая играет. При чем здесь Артем Дзюба?

    Он приезжал поправлять форму. Уехал. По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб», — заявил Сайманов ТАСС.

    Ранее сообщалось, что 33-летним форвардом интересуются клубы из России, Турции и Азербайджана.

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