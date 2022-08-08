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    Чернов: Очень приятно сыграть на ноль

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    Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итог победного матча над «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

    Никита Чернов
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    Никита Чернов

    «Удивлен тому, как "Урал" сыграл первую половину матча. Как-то не похоже на них. Обычно прессингуют на каждом участке поля, доставляют неудобства. "Урал" отдал инициативу и играл вторым номером. Мы забили два, и во втором тайме "Урал" поменял игру. Было видно, что они вышли с другим настроем, но было уже поздно.

    Забили не четыре, а всего два мяча? "Спартак" отошел от своей системы: не пропустил один, а сыграл на ноль. Это на самом деле приятно — сыграть на ноль. Думаю, что 2:0 — вполне логичный счет, закономерный», — цитирует Чернова «Чемпионат».

    После четырех туров «Спартак» набрал 10 очков и делит 1-2 места в РПЛ с ЦСКА. «Урал» проиграл все четыре встречи и замыкает турнирную таблицу.

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