Чернов: Очень приятно сыграть на ноль

Защитник «Спартака»подвел итог победного матча над «Уралом» (2:0) в 4-м туре РПЛ.

«Удивлен тому, как "Урал" сыграл первую половину матча. Как-то не похоже на них. Обычно прессингуют на каждом участке поля, доставляют неудобства. "Урал" отдал инициативу и играл вторым номером. Мы забили два, и во втором тайме "Урал" поменял игру. Было видно, что они вышли с другим настроем, но было уже поздно.

Забили не четыре, а всего два мяча? "Спартак" отошел от своей системы: не пропустил один, а сыграл на ноль. Это на самом деле приятно — сыграть на ноль. Думаю, что 2:0 — вполне логичный счет, закономерный», — цитирует Чернова «Чемпионат».

После четырех туров «Спартак» набрал 10 очков и делит 1-2 места в РПЛ с ЦСКА. «Урал» проиграл все четыре встречи и замыкает турнирную таблицу.