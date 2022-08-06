Нагельсман: В первом тайме с «Айнтрахтом» «Бавария» показали потрясающую энергию

Юлиан Нагельсман Фото: globallookpress.com
«В первом тайме мы показали потрясающую энергию. Во втором тайме мы немного сбавили обороты, но это нормально. Это умный ход, если посмотреть на календарь матчей на ближайшие месяцы. С точки зрения футбола, первый тайм было очень и очень приятно смотреть.
Мы очень вариативны в нападении. Мане дает нам больше гибкости. Защититься порой очень сложно. У нашей команды есть очень хорошая энергия, и вы можете видеть это по нашей игре», — цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».
В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.