Нагельсман: В первом тайме с «Айнтрахтом» «Бавария» показали потрясающую энергию

Главный тренер «Баварии»прокомментировал разгромную победу над «Айнтрахтом» (6:1) в первом туре нового сезона Бундеслиги.

«В первом тайме мы показали потрясающую энергию. Во втором тайме мы немного сбавили обороты, но это нормально. Это умный ход, если посмотреть на календарь матчей на ближайшие месяцы. С точки зрения футбола, первый тайм было очень и очень приятно смотреть.

Мы очень вариативны в нападении. Мане дает нам больше гибкости. Защититься порой очень сложно. У нашей команды есть очень хорошая энергия, и вы можете видеть это по нашей игре», — цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.