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    Нагельсман: В первом тайме с «Айнтрахтом» «Бавария» показали потрясающую энергию

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    Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал разгромную победу над «Айнтрахтом» (6:1) в первом туре нового сезона Бундеслиги.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «В первом тайме мы показали потрясающую энергию. Во втором тайме мы немного сбавили обороты, но это нормально. Это умный ход, если посмотреть на календарь матчей на ближайшие месяцы. С точки зрения футбола, первый тайм было очень и очень приятно смотреть.

    Мы очень вариативны в нападении. Мане дает нам больше гибкости. Защититься порой очень сложно. У нашей команды есть очень хорошая энергия, и вы можете видеть это по нашей игре», — цитирует Нагельсмана пресс-служба «Баварии».

    В следующем туре «Бавария» 14 августа встретится с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сыграет с «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА.

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