Алексис Санчес может продолжить карьеру в чемпионате Франции

Алексис Санчес Фото: globallookpress.com
Известный журналист Фабрицио Романо, подтвердил, что стороны договорились о расторжении контракта.
Новой командой Санчеса может стать «Марсель». Французский клуб планирует в ближайшие дни провести переговоры с представителями чилийского футболиста.
При этом отмечается, что главной трансферной целью «Марселя» по-прежнему остается французский полузащитник «Ромы» Жордан Верету.
Напомним, сообщалось, что в переходе Алексиса Санчеса также заинтересован бразильский «Фламенго».