Ренату Санчес стал игроком «ПСЖ» до 2027 года

Французский «ПСЖ» на своем официальном сайте объявил о подписании 24-летнего полузащитника сборной Португалии

Игрок перешедший из французского «Лилля» подписал контракт с чемпионом Франции до 2027 года.

Санчес является воспитанником «Бенфики» из Лиссабона. Летом 2016 года он перешёл в мюнхенскую «Баварию», за которую в общей сложности провёл 53 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи.

Летом 2019 года Санчес перешёл в «Лилль», до этого проведя сезон-2017/2018 в аренде в валлийском «Суонси».

Санчес выступал за молодёжные сборные Португалии, в основном составе национальной команды дебютировал весной 2016 года.