«Динамо» хочет приобрести защитника «Орландо Сити»

Защитник «Орландо Сити»может продолжить карьеру в чемпионате России.

Шлегеля хочет приобрести московское «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Хуан Арандилья.

«Мне звонят агенты-посредники и говорят, что "Динамо" хочет моего игрока Родриго Шлегеля», — сказал агент, слова которого приводит «Р-Спорт».

Шлегель перешел в «Орландо Сити» в 2020 году из аргентинского «Расинга». С тех пор он провел за американский клуб 61 матч и забил два мяча.

Transfermarkt оценивает стоимость Шлегеля в один миллион евро.

Напомним, сообщалось, что «Динамо» хочет подписать защитника сборной Мексики Сезара Монтеса.