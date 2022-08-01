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    «Динамо» хочет приобрести защитника «Орландо Сити»

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    Защитник «Орландо Сити» Родриго Шлегель может продолжить карьеру в чемпионате России.

    Родриго Шлегель
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    Родриго Шлегель

    Шлегеля хочет приобрести московское «Динамо». Об этом сообщил агент игрока Хуан Арандилья.

    «Мне звонят агенты-посредники и говорят, что "Динамо" хочет моего игрока Родриго Шлегеля», — сказал агент, слова которого приводит «Р-Спорт».

    Шлегель перешел в «Орландо Сити» в 2020 году из аргентинского «Расинга». С тех пор он провел за американский клуб 61 матч и забил два мяча.

    Transfermarkt оценивает стоимость Шлегеля в один миллион евро.

    Напомним, сообщалось, что «Динамо» хочет подписать защитника сборной Мексики Сезара Монтеса.

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