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    Марк Кукурелья, которым интересуется «Ман Сити», попал в сферу интересов «Челси»

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    Лондонский «Челси» начал вести переговоры с «Брайтоном» о подписании испанского левого защитника Марка Кукурельи. Об этом сообщает Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

    Марк Кукурелья
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    Марк Кукурелья

    По информации источника, после провала в трансфере Жюля Кунде, перешедшего в испанскую «Барселону», «Челси» продолжает искать варианты для укрепления защитной линии.

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    • Ранее «Манчестер Сити» вёл переговоры с «Брайтоном» о переходе Кукурельи за приблизительно € 47 млн, но получил отказ. Теперь в борьбу за игрока включился лондонский клуб, который готов заплатить 50 млн €. В ближайшие часы «Челси» начнёт обсуждать с испанцем условия личного контракта.

    Также «синие» ведут переговоры с «Лестером» о переходе французского 21-летнего защитника Уэсли Фофана. Преградой для трансфера может стать цена — сообщается, что «лисы» просят за своего игрока около € 95 млн.

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