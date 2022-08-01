Марк Кукурелья, которым интересуется «Ман Сити», попал в сферу интересов «Челси»

Лондонский «Челси» начал вести переговоры с «Брайтоном» о подписании испанского левого защитника. Об этом сообщает Фабрицио Романо у себя в «твиттере»

По информации источника, после провала в трансфере Жюля Кунде, перешедшего в испанскую «Барселону», «Челси» продолжает искать варианты для укрепления защитной линии.

Ранее «Манчестер Сити» вёл переговоры с «Брайтоном» о переходе Кукурельи за приблизительно € 47 млн, но получил отказ. Теперь в борьбу за игрока включился лондонский клуб, который готов заплатить 50 млн €. В ближайшие часы «Челси» начнёт обсуждать с испанцем условия личного контракта.

Также «синие» ведут переговоры с «Лестером» о переходе французского 21-летнего защитника Уэсли Фофана. Преградой для трансфера может стать цена — сообщается, что «лисы» просят за своего игрока около € 95 млн.