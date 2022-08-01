Жюль Кунде прокомментировал подписание контракта с «Барселоной»

Французский защитник, выступавший за «Севилью»,поделился эмоциями и прокомментировал свой переход в каталонскую «Барселону».

«Я почувствовал много любви, исходящей от президента клуба и от всех остальных, включая болельщиков. Я счастлив и горд.

Я хорошо пообщался с Хави, почувствовал его симпатию. Он действительно хотел, чтобы я перешел в команду. Это важно для меня. Хави попросил меня делать то же самое, что в "Севилье": бороться за мяч и действовать агрессивно.

"Челси"? У меня был другой вариант, но я ждал, когда "Барса" договорится с "Севильей". Я выбрал этот клуб из-за амбициозного проекта. К тому же, мне нравится Ла Лига», — приводит слова Кунде официальный сайт «Барселоны».

В прошлом сезоне Кунде провел 44 матча за «Севилью», забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.