Тульский «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном»

Тульскийна своем поле сыграл вничью с тольяттинским(1:1) в матче 3-го тура Первой лиги.

Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Прошла подача с угла поля на линию вратарской, принял мяч Савичев и пробил по воротам. Иван Рогач удачно подставил ногу, изменив траекторию мячя и отправив его в угол ворот Левашова.

На 58-й минуте туляки отыгрались. Панченко скинул на Сергея Ткачёва, который в касание с 12-ти метров пробил по воротам и попал точно в нижний угол.

А на 76-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота — мяч угодил в руку Илье Серикову осле удара тольяттинского футболиста. Защитник хозяев получил вторую желтую карточку.

Песегов с «точки» пробил плохо, Левашов угадал направление удара, коснулся мяча, который от штанги ушёл за пределы поля.

Футбол. Россия. ФНЛ Арсенал Тула — Акрон 1:1 Голы: 0:1 Rogac I. (27'), 1:1 Tkachev S. (58') Арсенал Тула: Levashov M., Bolshakov K., Grigalava G., Lutsenko E., Nasyrov I., Panchenko K., Serikov I., Stavpets A. (Aliev K., 47'), Sukhanov A. (Khromov D., 81'), Tkachev S. (Manuylov R., 81'), Yakovlev M. (Grigoryan A., 73') Акрон: Volkov S., Azarov V. (Shakuro P., 58'), Bazelyuk K. (Giraev K., 58'), Matveev M. (Marukhin V., 58'), Palienko M., Pesegov E., Poluboyarinov D. (Sasin D., 77'), Rogac I. (Chudin I., 47'), Sagutkin D., Savichev K., Zuev I. Предупреждения: Serikov I. (36'), Rogac I. (37'), Serikov I. (77'), (80')

Тульский «Арсенал» набрал 7 очков после трех туров, «Акрон» набрал первое очко и сравнялся с «Волгой» в турнирной таблице Первой лиги.