Тульский «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном»

Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Прошла подача с угла поля на линию вратарской, принял мяч Савичев и пробил по воротам. Иван Рогач удачно подставил ногу, изменив траекторию мячя и отправив его в угол ворот Левашова.
На 58-й минуте туляки отыгрались. Панченко скинул на Сергея Ткачёва, который в касание с 12-ти метров пробил по воротам и попал точно в нижний угол.
А на 76-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота — мяч угодил в руку Илье Серикову осле удара тольяттинского футболиста. Защитник хозяев получил вторую желтую карточку.
Песегов с «точки» пробил плохо, Левашов угадал направление удара, коснулся мяча, который от штанги ушёл за пределы поля.
Тульский «Арсенал» набрал 7 очков после трех туров, «Акрон» набрал первое очко и сравнялся с «Волгой» в турнирной таблице Первой лиги.