ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанд Под микроскопом. 10 звезд, для которых новый сезон станет ключевым
  • 20:58
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
  • 19:27
    • «Зенит» забил 5 мячей «Локомотиву»
  • 16:59
    • Дубль Смолова не помог «Динамо» победить «Факел»
  • 16:03
    • У нападающего дортмундской «Боруссии» обнаружена злокачественная опухоль
  • 18:50
    • «Байер» вылетел в первом раунде Кубка Германии
    Все новости спорта

    Тульский «Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном»

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ Футбол России Акрон Арсенал Тула
    Тульский «Арсенал» на своем поле сыграл вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1) в матче 3-го тура Первой лиги.

    Тульский «Арсенал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тульский «Арсенал»

    Счет в матче на 28-й минуте открыли гости. Прошла подача с угла поля на линию вратарской, принял мяч Савичев и пробил по воротам. Иван Рогач удачно подставил ногу, изменив траекторию мячя и отправив его в угол ворот Левашова.

    На 58-й минуте туляки отыгрались. Панченко скинул на Сергея Ткачёва, который в касание с 12-ти метров пробил по воротам и попал точно в нижний угол.

    А на 76-й минуте «Арсенал» остался в меньшинстве и получил пенальти в свои ворота — мяч угодил в руку Илье Серикову осле удара тольяттинского футболиста. Защитник хозяев получил вторую желтую карточку.

    Песегов с «точки» пробил плохо, Левашов угадал направление удара, коснулся мяча, который от штанги ушёл за пределы поля.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Арсенал Тула — Акрон 1:1
    Голы: 0:1 Rogac I. (27'), 1:1 Tkachev S. (58') Арсенал Тула: Levashov M., Bolshakov K., Grigalava G., Lutsenko E., Nasyrov I., Panchenko K., Serikov I., Stavpets A. (Aliev K., 47'), Sukhanov A. (Khromov D., 81'), Tkachev S. (Manuylov R., 81'), Yakovlev M. (Grigoryan A., 73') Акрон: Volkov S., Azarov V. (Shakuro P., 58'), Bazelyuk K. (Giraev K., 58'), Matveev M. (Marukhin V., 58'), Palienko M., Pesegov E., Poluboyarinov D. (Sasin D., 77'), Rogac I. (Chudin I., 47'), Sagutkin D., Savichev K., Zuev I. Предупреждения: Serikov I. (36'), Rogac I. (37'), Serikov I. (77'), (80')

    Тульский «Арсенал» набрал 7 очков после трех туров, «Акрон» набрал первое очко и сравнялся с «Волгой» в турнирной таблице Первой лиги.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» учинит разгром «быкам»
  • «РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 5.75
    •
  • Отсутствие Мбаппе не поможет «канарейкам»
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Спартак» начинает и выигрывает?!
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 30 июля
  • Сегодня в 21:00
    •  5.75
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Порту — Тондела
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.80
  • Прогноз на матч Марсель — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Торпедо
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры