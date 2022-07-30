«Аякс» — ПСВ: счет матча 3:5, обзор голов

Счет в матче на 15-й минуте открыли амстардамцы. Бергвейн получил мяч от Вайндала на левом краю штрафной, обыграл защитника и нанес идеальый обводящий удар в дальний угол.
На 32-й минуте счет сравнялся. Коди Гакпо с левого края штрафной исполнил мягкую подачу к линии вратарской, Гус Тиль опередил на втором этаже защитника и головой отправил мяч в угол.
В добавленное к первому тайму время ПСВ повел. Очередную подачу с левого фланга исполнил Гакпо, Тиль опередил защитника и вратаря и головой отправил мяч в дальний угол.
На 54-й минуте счет вновь сравнялся. Вайндал на скорости прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, а Антони в касание пробил низом с 13 метров в противоход Бенитесу.
На 65-й минуте центральный защитник ПСВ Обиспо неожиданно пальнул с 30 метров, Гортер отбил мяч прямо перед собой, а первым на отскоке был Гакпо, выведший гостей вперед.
Спустя четыре минуты Де Йонг приблизился к штрафной «Аякса» и откатил под удар Тилю, Альварес бросился под мяч, и тот после рикошета перелетел через голкипера.
На 72-й минуте амстердамцы сократили отставание. Бенитес после навеса со штрафного кулаками отбил мяч к линии штрафной ПСВ, Кудус принял снаряд и вторым касанием с левой уложил его в дальний нижний угол.
На 78-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве — Кэлвин Угелемба получил прямую красную карточку за грубый фол против Сайбари у чужой штрафной.
А в компенсированное время ПСВ снял все вопросы о победителе. Симонс на входе в штрафную сыграл в «стенку» с Сайбари, вышел на рандеву с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.
ПСВ стал обладателем Суперкубка страны в 13-й раз в своей истории и во второй раз подряд.