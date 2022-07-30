ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Факел» — «Динамо»«Факел» зажёг. Воронежцы выдали домашний матч мечты против «Динамо»
  • 23:34
    • «Бавария» завоевала Суперкубок Германии, победив «РБ Лейпциг»
  • 21:58
    • Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом»
  • 20:58
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии
  • 19:27
    • «Зенит» забил 5 мячей «Локомотиву»
  • 23:51
    • «Интер» сыграл вничью с «Лионом» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Хет-трик Тиля помог ПСВ победить «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов

    «Аякс» — ПСВ: счет матча 3:5, обзор голов

    Футбол Эредивизия Аякс ПСВ
    «ПСВ Эйндховен» стал обладателем Суперкубка Нидерландов-2022, одержав победу над «Аяксом» (5:3) в открывающем сезон матче, прошедшем на арене «Йохана Кройфа» в Амстардаме.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 15-й минуте открыли амстардамцы. Бергвейн получил мяч от Вайндала на левом краю штрафной, обыграл защитника и нанес идеальый обводящий удар в дальний угол.

    На 32-й минуте счет сравнялся. Коди Гакпо с левого края штрафной исполнил мягкую подачу к линии вратарской, Гус Тиль опередил на втором этаже защитника и головой отправил мяч в угол.

    В добавленное к первому тайму время ПСВ повел. Очередную подачу с левого фланга исполнил Гакпо, Тиль опередил защитника и вратаря и головой отправил мяч в дальний угол.

    На 54-й минуте счет вновь сравнялся. Вайндал на скорости прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, а Антони в касание пробил низом с 13 метров в противоход Бенитесу.

    На 65-й минуте центральный защитник ПСВ Обиспо неожиданно пальнул с 30 метров, Гортер отбил мяч прямо перед собой, а первым на отскоке был Гакпо, выведший гостей вперед.

    Спустя четыре минуты Де Йонг приблизился к штрафной «Аякса» и откатил под удар Тилю, Альварес бросился под мяч, и тот после рикошета перелетел через голкипера.

    На 72-й минуте амстердамцы сократили отставание. Бенитес после навеса со штрафного кулаками отбил мяч к линии штрафной ПСВ, Кудус принял снаряд и вторым касанием с левой уложил его в дальний нижний угол.

    На 78-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве — Кэлвин Угелемба получил прямую красную карточку за грубый фол против Сайбари у чужой штрафной.

    А в компенсированное время ПСВ снял все вопросы о победителе. Симонс на входе в штрафную сыграл в «стенку» с Сайбари, вышел на рандеву с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

    Футбол. Нидерланды. Суперкубок
    Аякс — ПСВ 3:5
    Голы: 1:0 Стивен Бергвейн (16'), 1:1 Гус Тиль (32'), 1:2 Гус Тиль (45 + 2'), 2:2 Антони (54'), 2:3 Коди Матес Гакпо (66'), 2:4 Гус Тиль (69'), 3:4 Mohammed Kudus (72'), 3:5 Xavi Simons (90 + 1') Предупреждения: Стивен Бергёйс (41'), Вальтер Бенитес (41'), Эдсон Альварес (45 + 4'), Ибраим Сангаре (71'), Девин Ренс (90'), Mohammed Kudus (90 + 4'), Душан Тадич (90 + 7') Удаление: Кэлвин Угелумба (78')

    ПСВ стал обладателем Суперкубка страны в 13-й раз в своей истории и во второй раз подряд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА продлит серию побед?
  • «Нижний Новгород» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Спартак» начинает и выигрывает?!
  • «Спартак» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Отсутствие Мбаппе не поможет «канарейкам»
  • ПСЖ — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.04
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 21:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Спартак — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Англия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Потапова — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Марсель — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры