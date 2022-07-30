«Аякс» — ПСВ: счет матча 3:5, обзор голов

«ПСВ Эйндховен» стал обладателем Суперкубка Нидерландов-2022, одержав победу над «Аяксом» (5:3) в открывающем сезон матче, прошедшем на арене «Йохана Кройфа» в Амстардаме.

Счет в матче на 15-й минуте открыли амстардамцы. Бергвейн получил мяч от Вайндала на левом краю штрафной, обыграл защитника и нанес идеальый обводящий удар в дальний угол.

На 32-й минуте счет сравнялся. Коди Гакпо с левого края штрафной исполнил мягкую подачу к линии вратарской, Гус Тиль опередил на втором этаже защитника и головой отправил мяч в угол.

В добавленное к первому тайму время ПСВ повел. Очередную подачу с левого фланга исполнил Гакпо, Тиль опередил защитника и вратаря и головой отправил мяч в дальний угол.

На 54-й минуте счет вновь сравнялся. Вайндал на скорости прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную, а Антони в касание пробил низом с 13 метров в противоход Бенитесу.

На 65-й минуте центральный защитник ПСВ Обиспо неожиданно пальнул с 30 метров, Гортер отбил мяч прямо перед собой, а первым на отскоке был Гакпо, выведший гостей вперед.

Спустя четыре минуты Де Йонг приблизился к штрафной «Аякса» и откатил под удар Тилю, Альварес бросился под мяч, и тот после рикошета перелетел через голкипера.

На 72-й минуте амстердамцы сократили отставание. Бенитес после навеса со штрафного кулаками отбил мяч к линии штрафной ПСВ, Кудус принял снаряд и вторым касанием с левой уложил его в дальний нижний угол.

На 78-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве — Кэлвин Угелемба получил прямую красную карточку за грубый фол против Сайбари у чужой штрафной.

А в компенсированное время ПСВ снял все вопросы о победителе. Симонс на входе в штрафную сыграл в «стенку» с Сайбари, вышел на рандеву с голкипером, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Футбол. Нидерланды. Суперкубок Аякс — ПСВ 3:5 Голы: 1:0 Стивен Бергвейн (16'), 1:1 Гус Тиль (32'), 1:2 Гус Тиль (45 + 2'), 2:2 Антони (54'), 2:3 Коди Матес Гакпо (66'), 2:4 Гус Тиль (69'), 3:4 Mohammed Kudus (72'), 3:5 Xavi Simons (90 + 1') Предупреждения: Стивен Бергёйс (41'), Вальтер Бенитес (41'), Эдсон Альварес (45 + 4'), Ибраим Сангаре (71'), Девин Ренс (90'), Mohammed Kudus (90 + 4'), Душан Тадич (90 + 7') Удаление: Кэлвин Угелумба (78')

ПСВ стал обладателем Суперкубка страны в 13-й раз в своей истории и во второй раз подряд.