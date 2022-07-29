«Матч ТВ» не покажет игры АПЛ в новом сезоне

не будет показывать игры английскойв новом сезоне. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

«Из-за санкционного законодательства Великобритании "Матч ТВ" не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут.

Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже.

Теоретически возможно и такое, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем», — сказал Тащин, слова которого приводят «Ведомости».

В марте АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko, который показывал английский чемпионат на территории РФ с 2019 года.