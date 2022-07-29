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    «Матч ТВ» не покажет игры АПЛ в новом сезоне

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    «Матч ТВ» не будет показывать игры английской Премьер-лиги в новом сезоне. Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Александр Тащин.

    В России нельзя будет легально смотреть матчи АПЛ в сезоне-2022/2023
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    В России нельзя будет легально смотреть матчи АПЛ в сезоне-2022/2023

    «Из-за санкционного законодательства Великобритании "Матч ТВ" не покажет чемпионат-2022/23, но договор не расторгнут.

    Надеемся, когда ситуация стабилизируется, реализовать свои планы — просто на год позже.

    Теоретически возможно и такое, что при изменении политической обстановки трансляции АПЛ начнутся по ходу сезона. Но на сегодняшний день расклад таков: сезон-2022/23 мы пропускаем», — сказал Тащин, слова которого приводят «Ведомости».

    В марте АПЛ объявила о прекращении трансляции матчей в России, приостановив контракт с сервисом Okko, который показывал английский чемпионат на территории РФ с 2019 года.

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