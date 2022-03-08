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    АПЛ объявила о прекращении трансляции в России

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    Английская Премьер-лига (АПЛ) объявила о прекращении трансляции матчей в России.

    АПЛ разорвала контракты с российскими вещателями
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    АПЛ разорвала контракты с российскими вещателями

    Лига и клубы единогласно согласились приостановить контракт с сервисом Okko, который приобрел эксклюзивные права на трансляции матчей АПЛ перед сезоном-2019/20. Соглашение было рассчитан на три года.

    Кроме того, АПЛ сообщила, что пожертвует миллион фунтов в поддержку народа Украины.

    Также от вещания в России отказалась Футбольная ассоциация Англии, под эгидой которой проводятся игры Кубка Англии.

    Данный турнир, который транслировал «Матч ТВ», также не будут показывать в России.

    Летом прошлого года холдинг «Матч» приобрел права и на трансляции Премьер-лиги, сделка должна была вступить в силу с сезона-2022/23.

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