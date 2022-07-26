«Барселона» нацелилась на защитника «Сельты»

«Барселона» интересуется защитником «Сельты», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 27-летнего испанца на случай, если не смогут договориться о трансфере футболиста «Челси» Маркоса Алонсо.

«Сельта» не готова отпустить игрока меньше, чем за 18 миллионов евро — именно такая сумма прописана в контракте Галана в качестве отступных.

Галан перешел в «Сельту» из «Уэски» летом 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей за галисийцев в Примере, в которых отметился тремя голевыми передачами.