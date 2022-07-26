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    «Барселона» нацелилась на защитника «Сельты»

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    «Барселона» интересуется защитником «Сельты» Хави Галаном, сообщает Mundo Deportivo.

    Хави Галан
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    Хави Галан

    По данным источника, каталонцы рассматривают кандидатуру 27-летнего испанца на случай, если не смогут договориться о трансфере футболиста «Челси» Маркоса Алонсо.

    «Сельта» не готова отпустить игрока меньше, чем за 18 миллионов евро — именно такая сумма прописана в контракте Галана в качестве отступных.

    Галан перешел в «Сельту» из «Уэски» летом 2021 года. В прошедшем сезоне он провел 37 матчей за галисийцев в Примере, в которых отметился тремя голевыми передачами.

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