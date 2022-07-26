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    «Рома» может подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

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    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    Эрик Байи
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    Эрик Байи

    По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, ивуарийский футболист в ближайшее время может перейти в «Рому».

    В трансфере Байи заинтересован, в первую очередь, главный тренер римской команды Жозе Моуринью, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «МЮ».

    Отмечается, что клубы уже ведут переговоры.

    В прошлом сезоне Байи провел в чемпионате Англии всего лишь четыре матча.

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    • Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Байи в 6 миллионов евро.

    Напомним, ранее сообщалось, что «Рома» может подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума.

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