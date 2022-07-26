«Рома» может подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

Эрик Байи Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, ивуарийский футболист в ближайшее время может перейти в «Рому».
В трансфере Байи заинтересован, в первую очередь, главный тренер римской команды Жозе Моуринью, который хорошо знаком с игроком по совместной работе в «МЮ».
Отмечается, что клубы уже ведут переговоры.
В прошлом сезоне Байи провел в чемпионате Англии всего лишь четыре матча.
Известный портал Transfermarkt оценивает стоимость Байи в 6 миллионов евро.
Напомним, ранее сообщалось, что «Рома» может подписать полузащитника «Пари Сен-Жермен» Джорджиньо Вейналдума.