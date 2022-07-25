Жозе Моуриньо не доволен Эльдором Шомуродовым, игрок может покинуть «Рому»

Узбекский нападающий «Ромы»может покинуть команду в это трансферное окно. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport

Сообщается, что Шомуродов не впечатляет главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо на предсезонных сборах. Клуб готов рассмотреть предложения по игроку в это трансферное окно.

Вместе с Эльдором клуб может покинуть

защитник Матиас Винья. Отмечается, что от защитника избавиться будет сложнее, так как к нему на рынке нет никакого интереса.

Напомним, Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 6,5 млн. После чего перешёл в «Рому» за € 7 млн.

В минувшем сезоне-2021/2023 Эльдор провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал шесть голевых передач.