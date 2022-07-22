«ПСЖ» согласился отпустить Вейналдума

Джорджиньо Вейналдум Фото: globallookpress.com
По информации известного журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб уже ищет вариант для нидерландского футболиста.
«ПСЖ» готов отдать Вейналдума в аренду.
Главным претендентом на 31-летнего хавбека стала «Рома». Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ливерпуля» уже просил руководство «ПСЖ» отпустить его римский клуб.
Вейналдум перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в статусе свободного агента. В 38-ми матчах за парижан он забил три гола и сделал две результативные передачи.