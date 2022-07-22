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    «ПСЖ» согласился отпустить Вейналдума

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    «Пари Сен-Жермен» поддержал желание Джорджиньо Вейналдум покинуть команду этим летом.

    Джорджиньо Вейналдум
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    Джорджиньо Вейналдум

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, парижский клуб уже ищет вариант для нидерландского футболиста.

    «ПСЖ» готов отдать Вейналдума в аренду.

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    • Главным претендентом на 31-летнего хавбека стала «Рома». Ранее сообщалось, что экс-игрок «Ливерпуля» уже просил руководство «ПСЖ» отпустить его римский клуб.

    Вейналдум перешел в «ПСЖ» летом 2021 года в статусе свободного агента. В 38-ми матчах за парижан он забил три гола и сделал две результативные передачи.

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