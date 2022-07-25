Силкин: Сезон у «Динамо» будет нелегкий

Бывший главный тренер «Динамо»оценил игру команды в матче второго тура РПЛ против(4:0).

«Динамо показало свою игру, а "Торпедо" вообще ничего не показало. Видно, что торпедовцам пока тяжело играть на этом уровне.

Понятно, что сегодня они играли с "Динамо", занявшим третье место, а до этого был матч с "Сочи", серебряным призером того сезона, и, может, это не совсем показательно, но торпедовцам надо перестраиваться. Нужно, деваться некуда.

Пока рано говорить, на что может рассчитывать "Динамо" в новом сезоне. Команда сыграла матч с "Ростовом", занявшим место в середине таблицы в том сезоне, и "Торпедо", вышедшим в РПЛ. Со своими конкурентами не играли еще. Думаю, что сезон у "Динамо" нелегкий будет», — приводит слова Силкина Rusfootball.