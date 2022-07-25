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    Силкин: Сезон у «Динамо» будет нелегкий

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    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру команды в матче второго тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

    Сергей Силкин
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    Сергей Силкин

    «Динамо показало свою игру, а "Торпедо" вообще ничего не показало. Видно, что торпедовцам пока тяжело играть на этом уровне.

    Понятно, что сегодня они играли с "Динамо", занявшим третье место, а до этого был матч с "Сочи", серебряным призером того сезона, и, может, это не совсем показательно, но торпедовцам надо перестраиваться. Нужно, деваться некуда.

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    • Пока рано говорить, на что может рассчитывать "Динамо" в новом сезоне. Команда сыграла матч с "Ростовом", занявшим место в середине таблицы в том сезоне, и "Торпедо", вышедшим в РПЛ. Со своими конкурентами не играли еще. Думаю, что сезон у "Динамо" нелегкий будет», — приводит слова Силкина Rusfootball.

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