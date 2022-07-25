«Присоединяемся к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы». «Краснодар» показал спорные моменты игры со «Спартаком»

опубликовал видео, в котором показал все спорные судейские решения в матче второго тура РПЛ против(1:4).

На 45-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления Александра Черникова.

1) эпизод после углового удара с участием Александра Соболева и Вячеслав Литвинова на 31-й минуте.

«Удар по лицу, вторая желтая карточка, удаление», — написано в титрах видео.

2) в результате этого момента Соболев показал жест рукой в адрес Джона Кордобы.

«Неспортивное поведение, вторая желтая карточка, удаление», — гласит подпись.

3) момент с первым голом «Спартака», который забил Роман Зобнин. По мнению «Краснодара», в этой ситуации из-за игры рукой гол должен был быть отменен.

4) эпизод удалением Александра Черникова. «Актерское мастерство Виктора Мозеса»«, — написано в видео.

"ФК 'Краснодар' присоединяется к поздравлениям господина Федуна по поводу хорошей победы Спартака", — говорится в сообщении пресс-службы "быков".