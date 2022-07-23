В Санкт-Петербурге начались задержания фигурантов дела о баннере против Fan ID на матче за Суперкубок России

Болельщики «Зенита» Фото: globallookpress.com
«Утро началось с задержаний.
По итогам вчерашнего матча статья КоАП 20.31 ч. 1, вменяемая некоторым фанатам "Зенита" за баннер про Fan ID на матче Суперкубка, переквалифицировалась в 20.31 ч. 3.
Сегодня в 7 утра по адресам проживания начались задержания фигурантов данного дела.
Так и живем: Fan ID или сиди!», — говорится в заявлении фанатского объединения «Зенита».
Ранее стало известно, что фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID.
Напомним, болельщики почти всех клубов РПЛ объявили бойкот Fan ID.