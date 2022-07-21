Покер Нуньеса помог «Ливерпулю» разгромить «Лейпциг» в контрольном матче

Немецкийпотерпел поражение от(0:5) в товарищеском матче, прошедшем на «Ред булл Арене» в Лейпциге.

Счет в матче на 9-й минуте открыл Мохамед Салах. Получил мяч Фирмино, после чего покатил его на Салаха, который убрал на замахе голкипера и защитника, и отправил сферу в сетку.

На 48-й минуте в ворота немцев был назначен пенальти — голкипер Бласвих, вышедший после перерыва на замену, снес Диаса на газон.

Дарвин Нуньес, также после перерыва вышедший на поле, пробил с 11-метровой отметки. Смог до мяча дотянуться голкипер, но отбил Бласвих сферу в ворота.

На 51-й минуте Кампль оишбся и сделал подарок Тренту. Арнольд выкатил мяч на ход Нуньесу, и тот расстрелял ворота «быков» ударом в левый нижний угол.

На 68-й минуте Эллиотт с правого края штрафной сумел выкатить мяч в центр, и уже в подкате Дарвин переправил сферу в сетку.

А на 90-й минуте Нуньес получил мяч на левом краю в штрафной «быков». Выстрелил он в дальний угол, и мяч от рук Бласвиха все-таки влетел в сетку ворот «Лейпцига».

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) РБ Лейпциг — Ливерпуль 0:5 Голы: 0:1 Мохамед Салах (8'), 0:2 Дарвин Нуньес (пенальти) (48'), 0:3 Дарвин Нуньес (51'), 0:4 Дарвин Нуньес (68'), 0:5 Дарвин Нуньес (90') РБ Лейпциг: Петер Гулачи (Янис Бласвих, 46'), Мохамед Симакан (Лукас Клостерман, 46'), Вилли Орбан, Марцель Хальстенберг (Sanoussy Ba, 78'), Бенджамин Хенрихс (Уго Новоа, 59'), Кевин Кампль (Амаду Айдара, 59'), Доминик Собослаи (Ксавер Шлагер, 60'), Анхелиньо, Даниэль Ольмо (Конрад Лаймер, 60'), Кристофер Нкунку (Эмиль Форсберг, 59'), Александр Сёрлот (Андре Силва, 33') Ливерпуль: Луис Диас (Stefan Bajcetic, 60'), Роберто Фирмино (Дарвин Нуньес, 46'), Мохамед Салах (Харви Эллиотт, 61'), Тьяго Алькантара (Кёртис Джонс, 61'), Фабиньо (Fabio Carvalho, 61'), Наби Кейта (Джордан Хендерсон, 46'), Эндрю Робертсон (Константинос Цимикас, 46'), Вирджил ван Дейк (Джо Гомес, 61'), Ибраима Конате (Жоэль Матип, 46'), Трент Александер-Арнольд (Джеймс Милнер, 61'), Адриан (Harvey Davies, 61')

В следующем товарищеском матче «Ливерпуль» сыграет против «Зальцбурга» 27 июля.

«Лейпциг» 30 июля сыграет в первой официальной встрече сезона-2022/23 против «Баварии» в матче за Суперкубок Германии.