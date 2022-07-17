Слуцкий: Хоть команда опытная, многое у «Рубина» не получалось

Главный тренер казанскогопрокомментировал победу над московской(2:0) в 1-го туре Первой лиги.

«Первый тайм… Хоть команда опытная, многое не получалось. Не вышла системная игра. Моменты возникали, но не с тех вариантов, которые планировали.

Первая официальная игра в сезоне. Много болельщиков. Спасибо им, такая поддержка. Просто потрясающе! Низкий поклон.

Во втором тайме перестроились. В перерыве четко указали, что надо изменить, и полностью контролировали встречу. Добились заслуженной победы», — передает слова Слуцкого Sport24.

Во втором туре Первой лиги «Рубин» сыграет на выезде против красноярского «Енисея» 24 июля.