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    Слуцкий: Хоть команда опытная, многое у «Рубина» не получалось

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    Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над московской «Родиной» (2:0) в 1-го туре Первой лиги.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Первый тайм… Хоть команда опытная, многое не получалось. Не вышла системная игра. Моменты возникали, но не с тех вариантов, которые планировали.

    Первая официальная игра в сезоне. Много болельщиков. Спасибо им, такая поддержка. Просто потрясающе! Низкий поклон.

    Во втором тайме перестроились. В перерыве четко указали, что надо изменить, и полностью контролировали встречу. Добились заслуженной победы», — передает слова Слуцкого Sport24.

    Во втором туре Первой лиги «Рубин» сыграет на выезде против красноярского «Енисея» 24 июля.

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