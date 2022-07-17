Слуцкий: Хоть команда опытная, многое у «Рубина» не получалось

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
«Первый тайм… Хоть команда опытная, многое не получалось. Не вышла системная игра. Моменты возникали, но не с тех вариантов, которые планировали.
Первая официальная игра в сезоне. Много болельщиков. Спасибо им, такая поддержка. Просто потрясающе! Низкий поклон.
Во втором тайме перестроились. В перерыве четко указали, что надо изменить, и полностью контролировали встречу. Добились заслуженной победы», — передает слова Слуцкого Sport24.
Во втором туре Первой лиги «Рубин» сыграет на выезде против красноярского «Енисея» 24 июля.