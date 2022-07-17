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    Хван Ин Бом вернулся в «Сеул» из «Рубина»

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    Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом вернулся в «Сеул». Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского клуба.

    Хван Ин Бом
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    Хван Ин Бом

    25-летний хавбек ранее воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта до 30 июня 2022 года и выступал за «Сеул». В составе южнокорейского клуба сыграл девять матчей и не отметился результативными действиями.

    Ин Бом стал футболистом «Рубина» в 2020 году, перейдя в летнее трансферное окно из команды МЛС «Ванкувер» за 2,5 миллиона евро. На его счету 38 матчей за команду Леонида Слуцкого, в которых кореец отличился шесть раз и отдал семь голевых передач.

    Отметим, что контракт с казанской командой был рассчитан до 30 июня 2023 года.

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