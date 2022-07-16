Глушенков: В перерыве поговорили, донастроились и вышли, дожали соперника

Нападающийподелился впечатлениями от матча с(4:2) в рамках 1-го тура РПЛ.

Глушенков, сделав дубль и отметившись результативной передачей, был признан лучшим игроком встречи.

«Первый тайм начали немного скомкано, может что-то не получалось, еще и поле искусственное. Мы тренируемся на натуральном и были не подготовлены к этому.

Пропустили гол и не забили достаточно своих подходов, немножко нам не фартило. В перерыве поговорили, донастроились и вышли, дожали соперника», — сказал Глушенков в эфире «Матч Премьер».

В следующем туре самарцы 22 июля сыграют на выезде с «Зенитом», «Оренбург» днем позже примет на своем поле «Урал».