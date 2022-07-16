Хавбек «Крыльев Советов»: С такой реализацией далеко не уедешь, надо прибавлять

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов высказал мнение о матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:2).

24-летний хавбек в начале второго тайма забил первый гол самарской команды в игре.

«Всегда приятно побеждать. По моему мнению, в обоих таймах мы владели преимуществом. В первом тайме немного баланса не хватало.

Во втором перестроились, но моментов колоссальное количество было, мы забили, вроде, много, четыре мяча, но, на самом деле, должны были гораздо больше забивать.

С такой реализацией далеко не уедешь, поэтому надо прибавлять», — приводит слова Ежова пресс-служба «Крыльев».

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Зенитом» 22 июля, «Оренбург» днем позже дома примет «Урал».