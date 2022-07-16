ЦСКА — «Урал»: счет 2:0, обзор голов

Команда Владимира Федотова выиграла 2:0. По голу в ее составе забили Иван Обляков и Хорхе Карраскаль.
РПЛ. 1 тур
ЦСКА — «Урал» 2:0
Голы: 1:0 — 45 Обляков, 2:0 — 64, пенальти КарраскальЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Зайнутдинов, Дивеев, Обляков, Кучаев, Мухин (Ermakov, 90), Медина, Карраскаль (Яковлев, 90), Чалов (Заболотный, 70)Урал: Помазун, Герасимов, Кузьмичев, Гогличидзе, Шатов (Каштанов, 72), Подберезкин (Юшин, 80), Мишкич, Сунгатулин (Коновалов, 72), Железнов (Гаджимурадов, 46), Егорычев, БикфалвиПредупреждения: Карраскаль (61), Помазун (63), Гаджимурадов (66), Зайнутдинов (66), Юшин (81)
На данный момент «армейцы» являются временными лидерами турнирной таблицы РПЛ.