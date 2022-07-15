«Ман Сити» решил отпустить Зинченко в «Арсенал», Аке останется в команде Гвардиолы

в ближайшее время покинет. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

«Ман Сити» решил отпустить Зинченко в «Арсенал». В переходе украинского футболиста лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета.

В прошлом сезоне Зинченко провел в АПЛ 15 матчей и сделал четыре результативные передачи.

Романо также отмечает, что Натан Аке останется в «Ман Сити» после разговора с Хосепом Гвардиолой. Ранее нидерландец был близок к переходу в «Челси».

Между тем, «Челси» теперь пытается договориться с «Пари Сен-Жермен» о трансфере Преснеля Кимпембе.

Напомним, ранее «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга.