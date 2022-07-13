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    Божович: Легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит

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    Бывший главный тренер «Ростова» и тульского «Арсенала» Миодраг Божович раскритиковал иностранных футболистов, приостановивших контракты с клубами РПЛ.

    Миодраг Божович
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    Миодраг Божович

    «Отстранение российского футбола — это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт — это большая политика. И я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года.

    Все легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит.

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    • У них были хорошие контракты. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России.

    Но у такой большой страны есть очень много возможностей для развития футбола. Так что отстранение и отъезд легионеров пойдет только на пользу», — приводит слова Божовича Sport24.

    Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.

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