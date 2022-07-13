Божович: Легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит

Бывший главный тренер «Ростова» и тульского «Арсенала»раскритиковал иностранных футболистов, приостановивших контракты с клубами РПЛ.

«Отстранение российского футбола — это настоящий позор! Никто не должен трогать спортсменов. Все руководители, которые говорят, что спорт вне политики, врут. Спорт — это большая политика. И я думаю, изоляция продлится еще минимум 2-3 года.

Все легионеры, которые уезжают из России — предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит.

У них были хорошие контракты. Сейчас они просто предают своих товарищей и всех тех людей, которые платили им огромные деньги. Ни в одной другой стране они бы не смогли заработать столько, сколько в России.

Но у такой большой страны есть очень много возможностей для развития футбола. Так что отстранение и отъезд легионеров пойдет только на пользу», — приводит слова Божовича Sport24.

Напомним, ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до лета 2023 года.