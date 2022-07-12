ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Поль ПогбаНепродуманное возвращение. Похоже, Погба снова ошибся с выбором клуба
  • 18:08
    • «МЮ» разгромил «Ливерпуль» в товарищеском матче
  • 21:28
    • Уэйн Руни возглавил «Ди Си Юнайтед»
  • 20:40
    • Источник: «Зенит» предлагает Венделу улучшенный контракт, пытаясь удержать в клубе
  • 16:32
    • Стало известно, почему Кокорин пропустил начало первого сбора «Фиорентины»
  • 16:12
    • «Краснодар» объявил о переходе Вильены в «Эспаньол»
    Все новости спорта

    Источник: «Зенит» предлагает Венделу улучшенный контракт, пытаясь удержать в клубе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России
    Петербургский «Зенит» пытается удержать в команде полузащитника Вендела, сообщает бразильская газета O Dia.

    Вендел
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вендел

    По данным издания. российский клуб предлагает 24-летнему игроку новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

    Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек может ради перехода во «Фламенго» приостановить контракт с российским клубом.

    Также сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Арсенала» и «Вест Хэма».

    Сам Вендел не хотел бы уходить из «Зенита» на временной основе и рассчитывает на полноценный трансфер.

    Действующий контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. В минувшем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив три гола.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Шериф» с трудом преодолеет боснийский барьер?
  • «Шериф» — «Зриньски». Прогноз и ставки
  • 3.38
    •
  • Состоится ли камбэк чемпиона Азербайджана?
  • «Карабах» — «Лех». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
  • «Жальгирис» разберётся с соперником в основное время?
  • «Жальгирис» — «Балкани». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ференцварош — Тобол
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Сутьеска — Лудогорец
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ЧФР Клуж — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Шахтер — Марибор
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Шварцман — Имер
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Руд — Серундоло
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •  2.51
  • Прогноз на матч Карацев — Гастон
  • Теннис
  • Завтра в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Кориа — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры