Источник: «Зенит» предлагает Венделу улучшенный контракт, пытаясь удержать в клубе

Петербургскийпытается удержать в команде полузащитника, сообщает бразильская газета O Dia

По данным издания. российский клуб предлагает 24-летнему игроку новый контракт до 2027 года с повышением зарплаты.

Ранее в СМИ появилась информация, что хавбек может ради перехода во «Фламенго» приостановить контракт с российским клубом.

Также сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Арсенала» и «Вест Хэма».

Сам Вендел не хотел бы уходить из «Зенита» на временной основе и рассчитывает на полноценный трансфер.

Действующий контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года. В минувшем сезоне РПЛ Вендел провел 25 матчей, забив три гола.