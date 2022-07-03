Канчельскис: Дзюба — звезда лишь по российским меркам

Бывший полузащитниксчитает, что форвардунужно снизить зарплатные ожидания.

Ранее появилась информация, что переговоры бывшего игрока «Зенита» с клубами из Турции в тупике из-за его высоких запросов по зарплате.

«С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно.

Видимо, с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба — звезда только по российским меркам.

Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате.

А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту.

Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета», — заявил Канчельскис Sport24.