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    Канчельскис: Дзюба — звезда лишь по российским меркам

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форварду Артему Дзюбе нужно снизить зарплатные ожидания.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее появилась информация, что переговоры бывшего игрока «Зенита» с клубами из Турции в тупике из-за его высоких запросов по зарплате.

    «С каждым днем все больше выясняется, чтобы Дзюба-то никому особо и не нужен. В Европе уж точно.

    Видимо, с такими аппетитами никто не хочет иметь с ним дело. Слишком дорого обойдется. Дзюба — звезда только по российским меркам.

    Таким темпом он и карьеру может завершить, если не захочет идти на уступки по зарплате.

    А новый сезон уже на носу, нужно ведь предсезонные сборы пройти, чтобы быть в форме к старту.

    Не мальчик уже. В 33 года очень сложно сохранить хорошую форму после лета», — заявил Канчельскис Sport24.

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