Переговоры Дзюбы с клубами из Турции в тупике из-за его запросов по зарплате

Нападающийобсуждает условия трансфера с клубами из Турции.

Ранее португальский агент Паулу Барбоза сообщил, что Дзюба может перейти в турецкий «Фенербахче». Также СМИ сообщали, что форвард сборной России интересен «Галатасараю».

«У Дзюбы очень высокие запросы после завершения выступления за "Зенит". Переговоры с турками пока зашли в тупик, пока стороны не договорились о соглашении», — сказал «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Дзюба объявил об уходе из «Зенита» после завершения чемпионата России сезона-2021/22. 33-летний форвард покинул петербургский клуб на правах свободного агента.