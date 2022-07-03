Баринов — о своем будущем: Дождемся следующей недели — там будет видно

Полузащитники сборной Россиивысказал мнение о своем будущем и перспективах продолжить карьеру в Европе.

«Уход из "Локо"? Поживем-увидим. Дождемся следующей недели — там будет видно. Не переживайте. Надеюсь, все будет нормально. Посмотрим.

Уехать в Европу? Маленький шанс, но есть... (вздыхает). Мизерный, прям мизерный», — сказал Баринов «Спорт-Экспрессу».

Баринов — воспитанник «Локомотива». Вместе с командой он трижды выигрывал Кубок России, а также по одному разу становился чемпионом страны и обладателем Суперкубка.

В сезоне-2021/22 полузащитник сделал 2 голевых паса в 30 матчах за «Локомотив».