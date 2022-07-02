Агент Кучаева: У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает

Агент, представляющий полузащитника, рассказал о будущем игрока.

«У Константина контракт с ЦСКА, он на сборах. Хорошо работает. Разговор с Федотовым? Роль такая же, как и у всех игроков ЦСКА.

Он уходил в аренду, потому что хотел играть. В "Рубине" им были довольны. После окончания аренды он вернулся в ЦСКА, все спокойно», — сказал Клюев «Спорт-Экспрессу».

Минувший сезон Кучаев начал в ЦСКА. Зимой его отдали в аренду в «Рубин», а по окончании сезона хавбек вернулся в московский клуб.

В сезоне РПЛ-2021/22 полузащитник провел 22 матча и забил один гол. Контракт Кучаева с армейцами действует до лета 2024 года.