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    Юсупов: Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе

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    Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов поделился мнением о нападающем «Зенита» Артеме Дзюбе.

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    «На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов. Столько золотых медалей "Зенит" завоевал именно благодаря Дзюбе.

    Наряду с Акинфеевым — самый стабильный российский футболист последних лет. Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.

    Шутил ли Дзюба надо мной? Конечно. Его любимая тема — мои руки. Решил почему-то, что они очень длинные. Ну и понеслось. Все шутки вокруг этого. Допустим, пауза на тренировке, мы в центре поля. Дзюба поворачивается: Юс, пить охота, до стакана дотянешься? И указывает на скамейку, до которой метров 30.

    Или играем в Валенсии, где болельщиков "Зенита" усадили на верхний ярус, куда-то под облака. Артем кивает: Юс, отбей им пятачки... Вот такие приколюхи», — приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».

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