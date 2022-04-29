Юсупов: Столько золотых медалей «Зенит» завоевал именно благодаря Дзюбе

Полузащитник «Сочи»поделился мнением о нападающем «Зенита»

«На мой взгляд, главное — то, что показываешь на поле. Если отбросить хейт и посмотреть объективно на роль Артема в команде, к нему не должно быть никаких вопросов. Столько золотых медалей "Зенит" завоевал именно благодаря Дзюбе.

Наряду с Акинфеевым — самый стабильный российский футболист последних лет. Ну и с юмором порядок. Постоянно в центре внимания, без конца шутит. Даже легионеры к Артему тянутся, а это и в игре помогает.

Шутил ли Дзюба надо мной? Конечно. Его любимая тема — мои руки. Решил почему-то, что они очень длинные. Ну и понеслось. Все шутки вокруг этого. Допустим, пауза на тренировке, мы в центре поля. Дзюба поворачивается: Юс, пить охота, до стакана дотянешься? И указывает на скамейку, до которой метров 30.

Или играем в Валенсии, где болельщиков "Зенита" усадили на верхний ярус, куда-то под облака. Артем кивает: Юс, отбей им пятачки... Вот такие приколюхи», — приводит слова Юсупова «Спорт-Экспресс».