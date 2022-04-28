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    Семак рассказал, сможет ли Дзюба сыграть против «Локомотива»

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    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба, скорее всего, сможет принять участие в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива». Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Что касается состояния Дзюбы, у него было небольшое повреждения. Вчера Артём провёл полноценную тренировку. Если ничего не случится до матча, то он будет готовиться к "Локомотиву".

    По поводу будущего, вопрос нужно адресовать руководству. У меня тоже нет контракта, поэтому говорить: кто останется, а кто нет — преждевременно», — приводит слова Семака «Чемпионат».

    В текущем сезоне РПЛ на счету Дзюбы 24 матча, в которых он забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

    Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится в субботу, 30 апреля, начало — в 19:30 мск.

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