«Севилья» — «Кадис»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 34-го тура чемпионата Испаниина своем поле сыграла вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт на 7-й минуте. Игроки «Севильи» заработали угловой, Ракитич выполнил подачу в центр штрафной площади, где Эн-Несери выиграл верховую борьбу за мяч у Эрнандеса и здорово головой пробил в правый угол ворот — мяч от штанги зашёл в сетку.

На 66-й минуте гости отыгрались. Лукас Перес со стандарта великолепно пробил в левую девятку, мяч зашёл точно под крестовину, Буну не имел шансов на спасение.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Кадис 1:1 Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (7'), 1:1 Лукас Перес (66') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Жюль Кунде, Диего Карлос, Маркос Акунья, Жоан Жордан, Иван Ракитич, Эрик Ламела, Алехандро Гомес, Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несири Кадис: Лукас Перес, Рубен Собрино, Alex, Иван Алехо, Хосе Мари, Йенс Йонссон, Альфонсо Эспино, Фали Хименес, Луис Эрнандес, Карлос Акапо, Херемиас Ледесма Предупреждения: Йенс Йонссон (17'), Алехандро Гомес (61'), Хесус Навас (78'), Альфонсо Эспино (90')

«Севилья» набрала 64 очка и поднялась на 2-е место в таблице Примеры. «Кадис» с 32 очками идет 17-м.