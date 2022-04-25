«Краснодар» — «Зенит»: составы, онлайн, прогноз.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Газинский, Якимов, Кривцов, Волков, Олусегун.
Запасные: Городов, Агкацев, Чернов, Мартынович, Бородин, Мацукатов, Черников, Кокоев, Ильин, Апеков, Манелов, Самко.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Юри Алберто.
Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой.
Встреча пройдет в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь, следить за ходом — тут.