Слуцкий не собирается покидать пост главного тренера «Рубина»

Главный тренерпосле поражения в матче 1/4 финала Кубка России против(1:3) заявил, что не собирается уходить в отставку.

«Понятно, что провалили первый тайм: не попали в эпизоды, не нашли зону отбора, неправильно передвигались, перестраивались медленно. После изменений сравняли игру, играли со взаимными шансами.

Мы выбрали, как мне казалось, оптимальный вариант состава. Хотя был соблазн бросить все силы на матч с "Арсеналом". Но это было бы неуважительно по отношению к стадии Кубка. Кто был здоров, те вышли.

Мы по ходу сезона превратились в группу игроков и не были на сборах этим вариантом состава. Команда будет сильнее, чем набор игроков. В этих условиях нужно сделать все, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Как выйти из этой ситуации? Играть каждую игру. Мы ничего не наиграем. Люди на сборах готовятся, чтобы поставить игру. А у нас месяц до конца с пятью играми. Нет возможности наиграть что-то.

У нас 10 игроков, и мы их восстанавливаем только. Нужно хотя бы этой группой игроков готовиться, добиваться результата за счет характера. Может быть, будут наработки.

Не планирую ли подавать в отставку? Не планирую», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

«Рубин» начал свое выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, подопечные Леонида Слуцкого обыграли волгоградский «Ротор» (2:1). Казанский клуб становился победителем турнира в сезоне-2011/12.

«Рубин» в последних шести матчах в различных турнирах однажды сыграл вничью и пять раз уступил.