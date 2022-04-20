«Рубин» проиграл «Енисею» и вылетел из Кубка России

потерпел поражение от красноярскогов гостевом матче 1/4 финала Кубка России.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Андрей Окладников Фото: sibnovosti.ru

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Енисея».

Все три мяча «Рубин» пропустил в первом тайме. В составе Андрей Окладников (12-я и 32-я минуты) и Никита Глушков (39).

Автором гола престижа в составе казанской команды стал Герман Онугха (86).

«Рубин» проиграл пять из шести последних матчей, пропустив при этом 16 мячей.

«Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России.

Пары 1/2 финала определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет 21 апреля.