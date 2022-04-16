«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 1/2 финала Кубка Англии

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Силва, Фоден, Грилиш, Жезус, Стерлинг.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Кейта, Алькантара, Фабиньо, Диас, Салах, Мане.
На стадии 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» со счётом 4:1, а «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» (0:1). В другом полуфинале турнира сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится завтра, 17 апреля.