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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: составы команд на матч 1/2 финала Кубка Англии

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    Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на 1/2 финала Кубка Англии. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Манчестер Сити»: Стеффен, Канселу, Стоунз, Аке, Зинченко, Фернандиньо, Силва, Фоден, Грилиш, Жезус, Стерлинг.

    «Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Кейта, Алькантара, Фабиньо, Диас, Салах, Мане.

    На стадии 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Саутгемптон» со счётом 4:1, а «Ливерпуль» обыграл «Ноттингем Форест» (0:1). В другом полуфинале турнира сыграют лондонские клубы «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча команд состоится завтра, 17 апреля.

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